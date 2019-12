DIRECT. FC Nantes-TFC: Dans un silence de cathédrale... Toulouse déjà réduit à dix...

On n’a plus vu ça depuis la Ligue 2… 12.000-13.000 spectateurs attendus seulement pour ce FC Nantes- TFC, ce dimanche à 15h. Avec en plus une tribune Loire fermée​ sur décision de la Ligue de football professionnelle. Bon, on vous vend du rêve là non ? (il fait très froid en plus) Mais, nous, on sent bien ce match et on voit des buts entre deux formations qui doivent à tout prix prendre des points. Nantes n’a plus gagné depuis 5 matchs et Toulouse, dernier avant cette rencontre, reste sur quatre défaites. Allez à tout à l’heure, on compte sur vous.