Christophe Galtier, l'entraîneur lillois — AFP

Déjà éliminé de la Ligue des champions, Lille va essayer de faire bonne figure pour son dernier match de la compétition à domicile.

Le club nordiste espère sauver l’honneur et enfin remporter un premier match de poule à domicile en Ligue des champions depuis 2006.

Au moment du tirage au sort de la Ligue des champions fin août, l’affiche faisait saliver joueurs, dirigeants et supporters du Losc. Mais trois mois plus tard, ce Lille- Ajax Amsterdam a largement perdu de sa saveur.

Si le stade Pierre Mauroy sera plein ce mercredi soir (21h) pour cette affiche face à l’une des meilleures équipes d’Europe, l’enjeu est quasiment inexistant.

Il faudrait un miracle pour aller en Ligue Europa

A deux journées de la fin de la phase de poules, Lille est déjà éliminé de la Ligue des champions. Dernier de son groupe, le club nordiste a encore un infime espoir de finir troisième et de se qualifier en Ligue Europa grâce à un improbable concours de circonstances.

En gros, pour réaliser un miracle, les Nordistes doivent battre l’Ajax mercredi, s’imposer sur la pelouse de Chelsea dans deux semaines, et compter sur deux victoires de Valence, à Mestalla contre les Londoniens mercredi et à Amsterdam lors de la dernière journée.

Le Losc ne peut pas balancer ce match

Un scénario qui a tout de la mission impossible. Reste que le Losc ne balancera pas non plus ses deux derniers matchs européens. Pour le prestige et l’équité de la compétition d’abord, pour le respect de ses supporters aussi mais surtout pour l’honneur du club nordiste.

« La Ligue des champions, c’est la plus belle des vitrines pour un club, pour des supporters, pour des joueurs. Quel que soit notre classement, notre nombre de points, c’est un match de Ligue des champions à domicile devant nos supporters. Tout entraîneur, tout joueur rêve de jouer ce genre de match. Il y a un avantage, c’est qu’il n’y a aucune pression du résultat. On va jouer l’une des meilleures équipes d’Europe », estime Christophe Galtier, l’entraîneur nordiste.

Un contexte sportif et extra-sportif très difficile

Reste que le contexte actuel ne plaide pas en faveur du Losc. Avec une seule victoire lors de ses dix derniers matchs, le club, qui sera privé mercredi de Fonte et Soumaoro (blessés), marche actuellement au ralenti. A cette crise sportive s’est rajouté la semaine dernière le départ inattendu de deux adjoints de Galtier partis rejoindre Mourinho à Tottenham qui n’a pas réjoui l’entraîneur lillois.

Il faudra pourtant faire abstraction de toutes ces choses négatives pour faire enfin bonne figure au plus haut niveau européen. Car cela fait treize ans que Lille n’a plus remporté un match à domicile en phase de poule de la Ligue des champions soit dix matchs de rang sans victoire sur ses terres. Une série qui fait tache et à laquelle Lille aimerait enfin mettre un terme histoire de montrer qu’il n’était pas là que pour faire de la figuration cette année en Europe.