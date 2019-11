Cristiano Ronaldo n'a pas apprécié d'être remplacé face à Milan dimanche dernier. — Insidefoto/Sipa USA/SIPA

« Cinq minutes de colère, ça me paraît normal. Ça fait aussi plaisir à un entraîneur de voir un joueur furieux de sortir. C’est plus le contraire qui m’inquiéterait ». Maurizio Sarri a fait ce qu’il a pu pour déminer le Ronaldogate après que le Portugais a décidé de filer directement à la maison à cause d’un remplacement beaucoup trop prématuré à son goût contre le Milan AC (CR7 est sorti à la 58e minute de jeu alors que le score était de 0-0). Mais l'entraîneur de la Juve n’a pas pu enrayer la polémique.

Quand Maurizio Sarri doit commenter la colère de Cristiano Ronaldo, en colère après être sorti du terrain, il est bien plus tolérant qu'avec Insigne à l'époque napolitaine 😅 pic.twitter.com/DPR3yINGUh — Footissime (@FootissimeRMC) November 12, 2019

Si le club turinois aurait décidé de ne pas prendre de sanctions contre le Portugais, plusieurs médias italiens dont la Gazzetta dello Sport assurent que Pavel Nedvel, le directeur sportif du club, lui demandera des explications à son retour de sélection avec le Portugal. Le quotidien de référence transalpin ajoute même que le vestiaire attendrait des excuses de CR7, alors que Dybala, son remplaçant, a marqué le but vainqueur contre Milan.

L’ancienne star du Real a bien entamé un timide mea culpa sur Twitter, difficile de l’imaginer ployer le genou plus que ça, connaissant la bête et son ego, non ?