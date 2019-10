Cristiano Ronaldo avec la Juventus lors d'un match contre Bologne, le 19 octobre 2019. — Insidefoto/Sipa USA/SIPA

Cristiano Ronaldo s’est dit « heureux » lundi que la Juventus joue « un football plus offensif » depuis l’arrivée de Maurizio Sarri au poste d’entraîneur. « Je pense que l’équipe s’améliore, nous avons de plus en plus confiance en nous. On joue un football différent, plus offensif », a déclaré le Portugais en conférence de presse, à la veille du match de Ligue des Champions de la Juve face au Lokomotiv Moscou.

« Mon rôle n’a pas changé, j’ai peut-être juste un peu plus de liberté. Je suis content parce que petit à petit, nous arrivons là où doit être la Juventus. Nous avons un entraîneur différent, un système différent, de nouveaux joueurs. On a changé pour s’améliorer », a ajouté Ronaldo.

Le quintuple Ballon d'Or a ensuite continué à faire l’éloge de Sarri, arrivé cet été en remplacement de Massimiliano Allegri, avec qui la Juventus a gagné cinq titres de championne d’Italie en cinq ans et atteint deux finales de Ligue des Champions. « J’aime la façon dont il veut que joue l’équipe. On se crée plus d’occasions, on a plus confiance en nous. Je suis heureux de ces changements. Peut-être qu’on pourrait marquer un peu plus mais je suis fier de ce que nous faisons », a-t-il dit.

A propos du cap des 700 buts en carrière, qu’il a franchi la semaine dernière, Ronaldo a assuré qu’il n’y « pensait plus ». « C’est déjà du passé. Je veux aller au-delà. Atteindre de nouveaux caps pour aider l’équipe. Je veux jouer et aider l’équipe à gagner des trophées. Bien sûr que je suis fier des records individuels, mais la priorité est de gagner avec la Juventus et le Portugal », a-t-il assuré. Cette saison, Ronaldo a inscrit cinq buts et donné une passe décisive en neuf matchs avec la Juventus.