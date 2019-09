Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus Turin accusée de viol en 2009 avant que la justice américaine décide de ne pas le poursuivre faute de preuves, a admis qu’il s’était alors « senti mal » parce que sa « dignité » et son « honnêteté » avaient été mises en cause.

« Ils ont joué avec ma dignité. C’est dur. J’ai une compagne, une famille, des enfants. Quand votre honnêteté est mise en cause ça fait mal », a notamment déclaré CR7 lors d’une interview accordée à Piers Morgan dans l’émission « Good Morning Britain » à diffuser mardi.

‘I felt embarrassed.’



Cristiano Ronaldo opens up to @piersmorgan about the shame he felt when he was accused of rape.



You can watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm. It's also available on the ITV Hub.