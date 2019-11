FC Nantes-ASSE : Rien ne va plus pour les Canaris, encore battus… Les Verts montent (provisoirement) sur le podium… Venez revivre ce match ici…

Des trajectoires récentes diamétralement opposées. Cet après-midi, les Canaris vont devoir se reprendre sous peine de se retrouver en petite crise. Les hommes de Christian Gourcuff, 6es avant ce match, restent sur trois revers et n'ont marqué que 9 buts depuis le début de la saison (le dernier en championnat date du 5 octobre). Pourtant en cas de succès ce dimanche, ils pourraient reprendre seuls la deuxième place. Saint-Etienne, qui a changé de coach et fait venir Claude Puel, va beaucoup mieux. Les Stéphanois n’ont plus perdu depuis cinq matchs de L1 (4 victoires et 1 nul). Ce classique de la Ligue 1, qui sent bon les années 70, pourrait bien nous réserver de belle suprises.