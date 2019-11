France-Serbie EN DIRECT : Première mi-temps de feu pour les Bleues avec un doublé de Majri et un but exceptionnel de Geyoro (3-0)

Salut les garçons et surtout les FILLES ! Place aux femmes ce soir sur 20 Minutes ! On ne lâche pas notre belle équipe de France après sa Coupe du Monde. Maintenant, c’est l’heure de regarder vers l’Euro 2021… C’est déjà demain (oui, on exagère mais vous nous connaissez) ! En même temps, on est impatient de décrocher ce premier titre… Bon il va déjà falloir se qualifier et pour ça, il va falloir battre cette équipe de Serbie. On vous attend dès 20h45 pour suivre les Bleues.