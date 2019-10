LE ballon du match pour Mbappé, auteur d'un triplé. — Francisco Seco/AP/SIPA

« Indécent », « incroyable », « magnifique »… C’était la soirée des éloges pour Kylian Mbappé, mardi soir, après son triplé contre Bruges, lors de la troisième journée de poules de Ligue des champions. Entré en jeu à la 52e minute de jeu à la place de Choupo Moting, l’ancien Monégasque n’a mis que neuf petites minutes avant de commencer son festival. Trois buts et une passe décisive. Emballez, c’est pesé. Des stats qui bouleversent totalement l’ordre établi. On vous en fait un petit résumé.

Les stats qui ne nous rajeunissent pas

C’est la première fois qu’un remplaçant inscrit un triplé depuis plus de dix ans. La dernière fois, c’était L’Espagnol Joseba Llorente, avec Villarreal, en 2008. En même temps, qui met son meilleur joueur sur le banc ? Le site de stats Opta informe également que Mbappé est le troisième joueur le plus jeune à être impliqué sur au moins 4 buts dans un match de la plus grande compétition européenne depuis 2003-2004 (date à laquelle Opta a commencé à analyser les matchs).

La stat qui fait peur a Karim Benzema

Avec ses trois réalisations en Belgique, l’international français a déjà inscrit 17 buts en Ligue des champions. Ce qui le met à la 8e place des buteurs français de la compétition. Karim Benzema (60) est encore loin, mais à ce rythme, Mbappé finira par le rattraper avant d’avoir l’autorisation de boire de l’alcool aux Etats-Unis.

Les stats qui vous font oublier Cristiano Ronaldo et Messi

Aucun joueur n’a inscrit (au moins) 15 buts en C1 à 20 ans. Messi a dû attendre ses 21 ans et Raul ses 22 ans. Sachant que le « gamin » de Bondy est déjà à 17, l’Argentin et l’Espagnol ne vont même plus être dans son rétroviseur d’ici à la fin de la phase de poules. Lors de ses deux derniers matchs, face à Nice et Bruges, le Parisien a marqué quatre buts et fait trois passes décisives. Soit, autant que Cristiano Ronaldo depuis le début de la saison avec la Juventus.

15 – Joueurs les plus jeunes à inscrire 15 buts en Ligue des Champions :



🥇Kylian Mbappé – 20 ans & 306 jours



🥈Lionel Messi – 21 ans & 288 jours



🥉Raul – 22 ans & 163 jours



Précocité. #BRUPSG pic.twitter.com/X6xl6qIAyL — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2019

La stat qui ne fait plus de Souleymane Camara le vrai super sub

Depuis le mois de septembre, Mbappé, souvent blessé, n’a jamais été titularisé. Cela ne l’a pas empêché d’inscrire 4 buts et réaliser 3 passes décisives. Le tout en 104 minutes de jeu. Ce qui nous fait un geste décisif toutes les quinze minutes Il est là notre impact player. De là à penser que Thomas Tuchel doit le laisser sur le banc pour le faire entrer en cours de match, il n’y a qu’un pas que nous franchirons allègrement.

Kylian Mbappe for PSG since returning from injury:



⏱️ Mins Played -- 1⃣0⃣4⃣

⚽️ Goals -- 4⃣

🅰️ Assists -- 3⃣



Mins per goal contribution -- 1⃣4⃣.9⃣



For more player stats -- https://t.co/RHqUfqrnXz pic.twitter.com/DrdngthrAZ — WhoScored.com (@WhoScored) October 23, 2019

La stat où il est encore en retard (mais pour combien de temps)

Depuis le début de l’année civile, Mbappé est le quatrième joueur mondial le plus efficace (buts + passes dé). Il lui reste un peu plus de deux mois pour aller chercher la tête. Comme dirait ce cher Marc Madiot, « Allez mon grand, allez mon grand ! T’es grand aujourd’hui, oui oui ouiii ! Tu vas le faire. »