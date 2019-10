Ce serait quand même un brin dommage de se farcir le Real Madrid pour perdre derrière à Galatasaray. Et pourtant, on le sait, il n'est jamais facile de gagner en Turquie. Même si l'effectif d'un des clubs d'Istanbul fait moyennement rêver, l'ambiance à la Türk Telecom Arena est toujours bouillante pour l'équipe adversaire. Par ailleurs, il manque toujours un bon petit paquet de joueurs côté Paris. Neymar, qui purge son deuxième match de suspension, Cavani, toujours blessé, et sans doute Mbappé, qu'on annonce sur le banc ce soir. A moins que Tuchel ne prenne des risques...

On se retrouve à partir de 20 heures pour suivre tout ça... Suivez avec nous !