Ah le fameux marronnier des salles et stades vides au Qatar avant chaque grande compétition organisée là-bas… Quatre ans après le mondial de handball, où la terre entière avait été invitée gratos à meubler un peu les vides en tribunes, c’est reparti pour un tour avec les Mondiaux d’athlétisme, qui commencent vendredi.

Migrant workers and children to pad out crowd for World Athletics Championships https://t.co/bTCbHG0hdq