Angers-Saint-Etienne EN LIVE: Rien ne va plus pour les Verts... Angers renverse tout grâce à un doublé de Ninga...

Et si l'ASSE s’enfonçait encore un peu plus dans la crise ? Ce dimanche, les Verts se déplacent à Angers​, qui roule sur tout le monde sur sa pelouse depuis le début de saison (3 matchs, 3 victoires). Pas facile ce déplacement donc pour les hommes de Ghislain Printant, qui est déjà un peu remis en cause depuis quelques semaines et qui sera privé d’une kyrielle de joueurs ce dimanche. Palencia, Saliba, Gabriel Silva, Monnet-Paquet, Diony… On va s’arrêter là sinon on va manquer le début de la rencontre. Tout ça pour vous dire que ce match de Ligue 1, on le sent bien. A tout à l’heure…