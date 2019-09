France-Argentine: Plus dure est la chute pour les Bleus... Mais les Argentins étaient les plus forts... La demi-finale à revivre en direct

14h52: La seule fois où on a vibré dans cette première période. On se le remet, ça fait du bien au moral.

🇫🇷 Touch Dime by @NandoDeColo, @ThiasLsf loves dunking more than I love the fact that I am watching this game live. @FRABasketball need more of that!#FIBAWC #ARGFRA



📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/iHduQoZzK3