La famille de Bernard Tapie a reproché à Jacques-Henri Eyraud de ne pas avoir invité l'ancien président pour OM-ASSE. — Spencher / SIPA et Bukajlo / RTL / SIPA (Photomontage : 20 Minutes)

Stéphane Tapie reproche aux dirigeants de l’OM de ne pas avoir invité son père Bernard pour OM-ASSE, ce dimanche, au Vélodrome.

L’OM fête ses 120 ans ce week-end, mais « aucune festivité » n’est prévue au Vélodrome, selon le club, qui dit n’avoir invité aucun ancien.

Ce n’est pas un torchon qui brûle, mais carrément le maillot des 120 ans de l'OM. Une polémique a éclaté ce week-end entre la famille de Bernard Tapie et la direction marseillaise. Stéphane Tapie, fils de « Nanard », reproche à Jacques-Henri Eyraud de ne pas avoir invité l’ancien président marseillais pour OM-ASSE, ce dimanche. L’OM fête son 120e anniversaire ce week-end.

Je reçois beaucoup de messages pour savoir mon père était invité et sera présent demain pour fêter les 120 ans de @OM_Officiel NON @jheyraud ne l’a pas invité. Il doit sûrement penser que BT ne fait pas partie de cette histoire mais #LeBoss vous regardera comme à chaque match🔵⚪️ pic.twitter.com/7o4e4UNOkG — Stéphane Tapie (@TapieStephane) August 31, 2019

« Eyraud doit sûrement penser que BT (Bernard Tapie) ne fait pas partie de cette histoire, mais #LeBoss vous regardera comme à chaque match », s’est-il agacé sur Twitter. « C’est n’importe quoi, s’étrangle une source proche de Jacques-Henri Eyraud. On n’a invité aucun ancien dirigeant, aucun ancien joueur. Il n’y a pas de festivités ce dimanche. C’est juste le premier match où l’OM va jouer avec le maillot des 120 ans. »

« Les mecs à la tête de l’OM sont des nuls ! »

« Ils disent ce qu’ils veulent, rétorque Stéphane Tapie, brièvement joint ce dimanche. J’ai dit ce que j’avais à dire. Je sais ce qui se devait se passer. Des festivités étaient prévues, ils ont annulé, je m’en fous et ce n’est pas très grave ! »

La polémique #Tapie ? "C'est n'importe quoi, dit-on au club. Il n'y a aucune festivité pour #OMASSE, c'est juste le premier match avec le nouveau maillot. Aucun ancien n'est invité, si ce n'est Cissé pour le coup d'envoi, comme à chaque match!" #OM #TeamOM #bernardTapie — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) September 1, 2019

Selon la direction olympienne, les festivités autour de l’anniversaire vont s’échelonner pendant les trois prochains mois. Une réception avec des anciennes gloires marseillaises fait d’ailleurs partie des « choses auxquelles on pense », nous dit-on au club. Et Bernard Tapie, qui a dirigé l’OM entre 1986 et 1994, sera forcément de la fête – s’il le souhaite.

Officiellement, il n’y a donc pas de contentieux entre « le Boss » et « JHE ». Bernard Tapie a pourtant récemment égratigné le président marseillais. Dans son journal, La Provence, il a lancé que « les mecs à la tête de l’OM (étaient) nuls ! Pas les joueurs. Ils sont bons, eux. »