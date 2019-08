Ligue 1 : Une soirée maîtrisée pour Paris à Metz, qui prend la tête du championnat

C'EST FINI. VICTOIRE DU PSG 2-0 A METZ ! Les Parisiens n'ont pas forcé et ont eu la vie facilité avec ce penalty sifflé très tôt et transformé par Di Maria. Puis Choupo a ajouté son but. Succès 2-0 et place de leader de Ligue 1, avec Rennes, what else pour Paris ?