Comme la semaine dernière, Jacques Brunel a dévoilé la composition d’équipe du XV de France avec un peu d’avance. Et sans surprise, le sélectionneur a choisi de faire tourner contre l’Italie, dernier adversaire des Bleus avant le départ pour le Japon, où se jouera la Coupe du monde. Il faut compter neuf changements par rapport aux 15 joueurs qui ont débuté face à l'Ecosse à Edimbourg.

🇫🇷🇮🇹 Vendredi soir, le #XVdeFrance affronte l'Italie pour son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde ! Voici votre équipe pour cette rencontre au @StadeFrance ! #FRAITA #NeFaisonsXV #RWC2019 pic.twitter.com/x2A4vKlwR1 — France Rugby (@FranceRugby) August 27, 2019

On notera la titularisation d’Arthur Iturria en deuxième ligne, le retour de Louis Picamoles dans le XV de départ ou encore la présence de Guilhem Guirado​ sur le banc, laissant le capitanat à Jefferson Poirot. Pour Belleau et Rattez, hors du groupe, ça sent en revanche le roussi. Les deux hommes n’auront pas disputé la moindre minute lors de la préparation estivale et ont déjà un gros pied hors de la liste définitive.