Mercato EN DIRECT: Rencontre décisive PSG-Dortmund pour Guerreiro ? Le Bayern tient le remplaçant de Sanches... Suivez les transferts

10h15: Pour Paris United, Guerreiro va s’engager avec le PSG

Ça fait un petit moment qu’on ne parlait plus vraiment d’autres choses que de Neymar du côté du PSG et on en avait presque oublié que le club n’a pas perdu de vue l’idée de renforcer d’autres postes en vue de la saison à venir. Et notamment sur le côté gauche de la défense, comme nous le confirme Paris United, qui annonce une rencontre aujourd’hui à Paris entre Leonardo et les représentants de Raphaël Guerreiro et se mouille en allant jusqu’à dire que le gaucher devrait s’engager avec le club parisien d’ici peu. On va donc suivre ça de très près. Si ça se fait, ça sent clairement la pinède pour Layvin « Tupac » Kurzawa.