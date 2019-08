Demarcus Cousins pourrait manquer l'intégralité de la saison avec les Lakers. — Gary E Duncan Sr/Cal Sport Media/SIPA

Le pivot des Lakers DeMarcus Cousins pourrait manquer la totalité de la saison 2019-2020 de NBA​ après une rupture des ligaments croisés du genou gauche, a indiqué la franchise de Los Angeles. Le joueur All Star, arrivé cet été en provenance des Golden State Warriors, s’est blessé à l’entraînement à Las Vegas en début de semaine.

Il s’agit de la troisième blessure à une jambe en à peine 18 mois pour Cousins, qui a été limitée à 30 matchs la saison dernière en raison d’une rupture du tendon d’Achille gauche en janvier 2018 et d’une blessure à un quadriceps quelques mois plus tard. « C’est vraiment malheureux pour un gars comme DeMarcus (…) Il allait jouer un rôle important », a confié son coéquipier chez les Lakers Kyle Kuzma.

Arrivé libre il y a peu en Californie, Cousins, 29 ans, devait former avec LeBron James et Anthony Davis un trio détonnant, un « Big Three » capable de ramener les Lakers en playoffs, qu’ils n’ont plus disputé depuis une défaite 4-0 face aux San Antonio Spurs, au premier tour, en 2013.