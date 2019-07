Plutôt que de rejoindre LeBron James, Kawhi Leonard a décidé de l’affronter dans un derby qui s’annonce déjà bouillant. Le MVP des finales 2019 avec Toronto, un temps annoncé chez les Lakers, a finalement choisi de signer avec les Los Angeles Clippers pour la saison prochaine, affirme ESPN. Le parallèle avec le tremblement de terre qui a frappé la Californie dans la nuit de vendredi à samedi est tout trouvé.

Four-year, $142M maximum contract with the Clippers for Kawhi Leonard, league sources tell @wojespn. pic.twitter.com/muIFRGZ0fP