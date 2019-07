A fire breaks out behind the Casa Corona restaurant following an earthquake in Ridgecrest, Calif., Friday, July 5, 2019. (Jessica Weston/The Daily Independent via AP)/CARID509/19187186197710/MANDATORY CREDIT, BEST QUALITY AVAILABLE/1907060728 — Jessica Weston/AP/SIPA

De nouvelles longues secondes de frayeur pour les habitants. Un séisme de magnitude 7,1 a secoué vendredi soir (peu après 20h, heure locale) la partie sud de la Californie, comme l’a annoncé l’institut américain de géophysique USGS. Un tremblement de terre qui est intervenu au lendemain de celui qui avait déjà frappé la zone de Ridgecrest, au nord-est de Los Angeles, d’une magnitude de 6,4.

D’après les spécialistes, ce deuxième earthquake était potentiellement dix fois plus dévastateur que le premier. Et si les informations tombaient encore au compte-gouttes ce samedi matin, selon les premiers bilans des secours présents sur place, il n’y aurait aucun mort à déplorer, sachant que la zone touchée est peu peuplée. « Des maisons qui ont bougé, des fondations fissurées, des murs porteurs à terre. Un blessé (léger) et les pompiers le soignent », ont indiqué sur les réseaux sociaux les secours du comté de San Bernardino, à proximité de l’épicentre. Selon eux, il y aurait des « dégâts plus importants » que la veille.

Des incendies et les vidéos impressionnantes

Une photo postée par les policiers locaux montrait notamment l’état de la route après le séisme à Kern River Canyon, non loin de la Vallée de la Mort, avec des débris sur la chaussée.

Conditions through SR178 in the Canyon pic.twitter.com/l3rnYGhutJ — CHP Bakersfield (@BakersfieldChp) July 6, 2019

A Ridgecrest, les habitants ont fortement ressenti cette seconde secousse, comme en témoignent les vidéos postées sur Twitter où l’on voit l’eau s’agiter dangereusement dans les nombreuses piscines du secteur.

Un incendie s’était par ailleurs déclaré parmi les habitations, toujours à Ridgecrest, zone la plus touchée par le phénomène.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA — World Central Kitchen (@WCKitchen) July 6, 2019

Cette nouvelle secousse a également surpris les présentateurs de CBS, présents en plateau et ne cachant pas leur inquiétude.

Another Earthquake in Ridgecrest! 6.9 Magnitude- hope everyone is OK pic.twitter.com/sMOPP8YjxJ — Jeff Haring (@JeffHaring) July 6, 2019

Mick Gleason, responsable du comté de Kern, où se situe Ridgecrest, a fait état de deux bâtiments en feu. « Mais nous avons des dizaines de camions de pompiers » grâce aux importants renforts dépêchés la veille, a-t-il rassuré. Le chef des pompiers du comté de Kern, David Witt, a quant à lui affirmé qu’aucun mort n’avait été signalé après la secousse. Et si 1.800 foyers sont privés d’électricité, aucune fuite de gaz n’a été signalée. Depuis jeudi matin, Ridgecrest a été secouée par plus de 17 séismes de magnitude 4 et au moins 1.200 répliques d’intensités variées au total.

La peur du Big One

Avec une magnitude de 6,4, le séisme de jeudi était le plus important à frapper la Californie du Sud depuis 1999, et a donc été dépassé par la réplique de vendredi soir.

Et comme pour jeudi, la secousse de vendredi a été ressentie jusqu’à Los Angeles, mais également à Las Vegas, dans l’Etat voisin du Nevada. Des événements qui font craindre aux habitants un potentiel « Big One », méga-séisme tant redouté sur l’ensemble de la région. Et comme l’a expliqué à 20 Minutes dans une interview Jean-Philippe Avouac, professeur géologie à Institut de technologie de Californie (Caltech), sans « être alarmiste », il faut comprendre que l' « on se rapproche chaque jour un peu plus de la rupture ».