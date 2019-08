Jim Ratcliffe est aussi propriétaire du Team Ineos, qui vient de remporter le Tour de France avec Egan Bernal. — SIPA

« It’s a yes from us. » La Direction nationale de contrôle et de gestion de la Ligue du football professionnel valide le projet de rachat de l’OGC Nice par Jim Ratcliffe, le patron d’Ineos. Le milliardaire vient de remporter le Tour de France avec Egan Bernal. Son dossier a convaincu le gendarme financier du foot français.

Première fortune d’Angleterre avec un portefeuille personnel estimé à un peu moins de 12 milliards d’euros par le magazine Forbes, Jim Ratcliffe n’attend désormais plus que l’aval de l’autorité de la concurrence pour prendre officiellement les commandes de l’OGC Nice. La transaction devra s’élever à une centaine de millions d’euros à verser aux actuels actionnaires majoritaires, les hommes d’affaires sino-américains Chien Lee, Alex Zheng et Paul Conway, détenteurs de 80 % des parts du club azuréen depuis juin 2016.

Le temps va manquer

Mais avant de signer l’acte définitif de transfert de propriété, le groupe Ineos, dont l’équipe cycliste vient de remporter le Tour de France par l’intermédiaire du jeune Colombien Egan Bernal, va devoir encore patienter : son dossier déposé à l’Autorité de la concurrence restera ouvert à la notification de remarques par des tiers jusqu’au 14 août prochain.

Le temps risque donc de manquer sur le mercato estival pour le groupe qui est déjà le principal partenaire et sponsor maillot de l’équipe entraînée par Patrick Vieira. Début juillet, Jim Ratcliffe avait déjà obtenu l’aval du comité d’entreprise du club à son projet de rachat.