Mercato en DIRECT: Le PSG tient-il son milieu?... Fekir, tu vas nous manquer... Suivez la journée des transferts en live

Encore 5 semaines! Cinq semaines pour faire toutes vos emplettes sur le marché des transferts et terminer votre effectif avant la date limite du 31 août. Après, il sera trop tard. Bref, vous savez ou vous êtes ici: sur le journal du mercato et c'est l'occasion de causer transferts mais aussi de bien rigoler et prophétiser. Au programme du jour, le départ de Fékir direction le Bétis Séville mais aussi le coup de gueule de Zidane contre Bale. Et puis plein d'autres choses, évidemment.

>> N'hésitez pas à commenter et poser vos questions, on est payés à y répondre...