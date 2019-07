Russell Westbrook, une des têtes d'affiche de la NBA, va être transféré par Oklahoma City à Houston. — Alonzo Adams/AP/SIPA

Russell Westbrook, une des têtes d'affiche de la NBA, va être transféré par Oklahoma City à Houston contre Chris Paul et deux premiers tours de draft, selon la presse américaine jeudi. Le journal Houston Chronicle et ESPN ont tous deux annoncé cet échange, dernier transfert majeur en date dans une intersaison qui voit le paysage de la ligue de basket nord-américaine sérieusement évoluer.

Westbrook, élu meilleur joueur de la ligue (MVP) en 2017 et huit fois All Star, va retrouver à Houston son ancien compère James Harden, qui avait suivi le même chemin en 2012. Les deux joueurs constitueront un duo redoutable pour les Rockets, excellents en saison régulière mais qui ont buté chaque fois en play-offs sur Golden State ces dernières saisons.

En revanche, Oklahoma City perd avec Westbrook son deuxième joueur clé en quelques jours, après le départ de Paul George en début de semaine aux Los Angeles Clippers. Le Thunder récupère néanmoins en contrepartie Chris Paul et deux premiers tours de draft (la sélection annuelle des meilleurs joueurs universitaires et étrangers) en 2024 et 2026.