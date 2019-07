Wimbledon EN DIRECT: C'est le 40e «Fedal» qui se joue sur le gazon londonien... Suivez les matchs de Federer et Nadal

11 ans qu’on attend un Federer-Nadal sur le gazon de Wimbledon. La dernière fois qu’ils s’y sont joués, les deux hommes ont livré tout simplement le plus beau match de l’histoire de ce jeu. C’était en finale, en 2008. Nadal est venu dompter le maître dans son domaine, un mois après l’avoir corrigé en finale à Roland-Garros. S’ils s’affrontent en 2019, ça ne sera qu’en demies, mais qu’importe. Ce serait leur 40e match, le 40e volet de la plus belle rivalité de ce sport et quoi de plus symbolique que le Center Court du All-England Club pour accueillir ce énième « Fedal ». Mais il reste encore une marche à franchir. Elle s’appelle Kei Nishikori pour le Suisse et Sam Querrey pour l’Espagnol. Deux adversaires à leur portée, mais superstitieux que nous sommes, vous ne nous verrez pas vendre la peau de l’ours avant l’heure. On se contentera donc de liver les deux matchs en espérant que le résultat penche en faveur de l’Histoire.

>> Rendez-vous à 16h pour le début du live