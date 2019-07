9h27 : L'OM va devoir prendre son mal en patience

Dans un entretien à L'Equipe ce matin, Jacques-Henri Eyraud a un peu balayé tous les sujets, et notamment le mercato phocéen. Et ben les temps sont durs. « Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à beaucoup de mouvements (…), on est sur deux-trois profils, à adapter s'il y a des départs imprévus. » En vu du Fair Play financier, l'OM devra « davantage céder qu'acheter » et ça sera sans Balotelli, qui ne prolongera pas.