Molla Wague. — John Hobley/News Images/REX/Shutterstock/SIPA

Après Bridge Ndilu, Dennis Appiah et Alban Lafont, à qui le tour ? Molla Wagué, défenseur central de 28 ans devrait être la quatrième recrue nantaise. C’est l’agent belge Mogi Bayat, très proche de la famille Kita, qui a géré le dossier. L’ancien Caennais doit s’engager pour 4 années lorsqu’il rentrera de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) - compétition de laquelle il vient d'être éliminé avec le Mali - et qu'il aura passé sa visite médicale. Wagué, passé depuis son départ de Caen en 2014 par Grenade, Leicester, Watford ou Nottingham Forest, est sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2020. Le FCN va donc payer une indemnité qui s’élèverait à un peu moins d’1 million d’euros.

Mehdi Abeid, c'est bien engagé

La direction du FC Nantes a quasiment bouclé l’arrivée d'un autre élément. Il s'agit de Mehdi Abeid, milieu de terrain défensif (central) de 26 ans. L’Algérien a l’avantage d’être libre après avoir passé trois saisons à Dijon (prêt à Panathinaïkos en 2015-2016). La direction du FCN et le clan de celui qui a aussi évolué à Newcastle (de 2011 à 2015) sont quasiment tombés d’accord sur un contrat de 3 ou 4 ans. Rien ne sera officiel tout de suite car Abeid est à la CAN avec l’Algérie.

Mehdi Abeid. - POL EMILE / SIPA/SIPA

Ninga, ça n’avance pas

En revanche, la piste de l’attaquant caennais Casimir Ninga (26 ans) est au point mort. Mercredi, le FC Nantes a fait une proposition de 2 millions d’euros à Caen et de 4 ans au joueur, tenté par le FCN. Le club normand n’aurait pas donné suite.

Comme 20 Minutes l’annonçait la semaine dernière, les dirigeants nantais suivent aussi de très près deux autres défenseurs centraux : Chidozie Awaziem (Porto) et Marcel Tisserand (Wolfsbourg).