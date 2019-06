Alban Lafont. — Marco Bertorello / AFP

« Une troisième recrue va arriver ce week-end… » De qui parlait Franck Kita ce jeudi midi en conférence de presse ? Selon les informations de Ouest-France, confirmées à 20 Minutes, le directeur général du FC Nantes parlait du gardien de but Alban Lafont (20 ans). Un prêt de deux ans serait envisagé par la direction du FC Nantes, le joueur étant sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2023.

Un joli coup du FCN ?

L’ancien portier de Toulouse a joué un peu plus de 30 matchs cette saison en Italie, mais la direction de la Fiorentina semble vouloir miser sur Bartłomiej Dragowski, qui vient d’Empoli. En attendant, le FCN est sur le point de faire un gros coup en recrutant un gardien de but talentueux et acheté pas loin de 8 millions d’euros à l’été 2018 par la Fiorentina à Toulouse. Malgré son très jeune âge, Lafont a déjà presque une centaine de rencontres de L1. Le joueur serait donc attendu ce week-end.

Pour le poste de gardien de but, la direction du FCN avait aussi pisté Bernardoni (Bordeaux), Gorgelin (Lyon) et Kalinic (Aston Villa).