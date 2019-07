Mercato EN DIRECT: Barella plutôt Inter que PSG… On attend la clause de Griezmann… Suivez tous les transferts en live

Vous l'attendiez toutes et tous; On le sait, il vous avait manqué et on l'avait un peu mis de côté en raison de cette sublime Coupe du monde féminine de football. Mais là, plus aucune excuse. Rumeurs, transferts, prêts, clause libératoire, commissions d'agents n'auront plus aucun secrets pour vous. Avec nos plus grands spécialistes, on essaie de répondre à toutes vos questions et vous informer au plus près des transferts du jour.

Let's go.