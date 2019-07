CYCLISME Si Pinot et la Groupama-FDJ ont réussi leur chrono par équipe lors de la deuxième étape du Tour de France ce dimanche, Bardet et AG2R ont déjà près d’une minute de retard sur les favoris

Thibaut Pinot et son équipe ont réussi à limiter les écarts lors du contre-la-montre — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) n’a perdu que douze secondes sur ses rivaux Thomas et Bernal de la formation Ineos.

Ça s’est moins bien passé pour Romain Bardet (AG2R) qui a déjà perdu près d’une minute sur ses adversaires.

La date du 7 juillet était bien cochée sur l’agenda de la Groupama-FDJ. Le contre-la-montre par équipes de ce dimanche à Bruxelles était si redouté que l’équipe française avait consacré un stage entier à cet exercice. Bien lui en a pris car lors de cette deuxième étape de 27 kilomètres dans les rues de Bruxelles, la formation de Thibaut Pinot a plus que limité les écarts sur les autres favoris du Tour de France.

Huitième du chrono, Groupama et son leader français n’ont perdu que douze secondes sur les Ineos de Thomas et Bernal, deuxièmes d’un contre-la-montre remporté haut la main par Jumbo-Visma, l’équipe du maillot jaune Mike Teunissen.

« Tout le monde a été bon dans cet exercice »

« Le sentiment est bon. C’est ce qu’on voulait. On savait très bien où on se situait. On avait une équipe homogène. On avait bien bossé et on sentait qu’on était dans l’allure. Nous, on n’est pas surpris. Tout le monde nous voyait perdre presque une minute mais on savait qu’on était capable de faire mieux C’est un très beau bilan. J’avais dit qu’on avait une des meilleures équipes au départ de ce Tour. On est très homogène et tous en forme. C’est l’homogénéité qui compte lors d’un contre-la-montre par équipes et tout le monde a été bon dans cet exercice. On a fait un stage exprès sur ce chrono et on en a récolté les fruits », s’est réjoui Thibaut Pinot à l’arrivée.

Seul point noir, la chute à l’arrivée de David Gaudu, le lieutenant du Franc-Comtois en montagne, qui souffre d’une entaille à la main. Des bobos qu’a pour une fois évité l’équipe AG2R lors de contre-la-montre.

AG2R fait contre mauvaise fortune bon cœur

Privés de Latour et Dillier, forfaits pour ce Tour, l’équipe française joue de malchance ces derniers temps. Amoindrie par ces pépins physiques, la formation de Romain Bardet n’a terminé que 19e (sur 22) de l’étape. Avec près d’une minute déjà concédée à Thomas et Bernal et quarante-sept secondes de débours sur Pinot, le Tour de l’Auvergnat a déjà pris du retard.

Même si Julien Jurdie, directeur sportif de l’équipe, a préféré voir le verre à moitié plein. « L’impression était bonne. Tout le monde a bien participé. On a vu des choses intéressantes. On a essayé d’aborder ça détendus. On n’était pas les favoris et je pense qu’on s’est bien débrouillé ».

Cofidis ravi de son bon chrono

Reste que Bardet devra vite sortir du bois pour ne pas se faire trop longtemps distancer au général. Un classement que ne vise pas l’équipe Cofidis. Treizième de cette deuxième étape, la formation nordiste a pourtant terminé deuxième équipe française. De quoi satisfaire Cédric Vasseur qui n’avait pas oublié la dernière place de son équipe dans l’exercice l’année dernière.

« On avait pris une claque l’an passé ce qui nous avait incités à travailler cet exercice cet hiver en essayant d’améliorer le matériel et la position des coureurs. On voit que les gars ont pris les automatismes. Ça prouve que notre équipe est en super condition et ça donne le moral pour les prochains jours. C’est le signal qu’on devra compter avec Cofidis dans le futur pour les chronos par équipes », prévient le manager général.

Comme quoi, quand on bosse bien cet exercice si spécifique, on peut limiter les écarts. Et ce n’est pas Thibaut Pinot qui dira le contraire après une étape parfaitement bien négociée pour certains, beaucoup moins pour d’autres.