Il n’a pas fallu longtemps pour réagir. Deux jours après la présentation du nouveau maillot de l'OM affublé du sponsor Uber Eats, l’entreprise de livraison de repas à domicile a décidé de changer la couleur de la marque sur le maillot. La raison : la couleur verte, initialement prévue sur une partie du sponsor, ne plaisait pas aux supporters. Mais alors pas du tout. La Vieille Garde du Commando Ultra 84 avait même affiché une banderole dans Marseille pour protester.

Il faut croire que les dirigeants de la firme américaine ont bien entendu ces protestations. Ainsi, pour ménager la santé des supporters phocéens et commencer ce nouveau partenariat sur de bonnes bases, Uber Eats a décidé de mettre le sponsor entièrement en noir.

« Nous avons entendu les supporters de l’Olympique de Marseille, c’est pour cette raison que nous avons décidé de modifier la couleur du logo, a réagi Stéphane Ficaja, general manager d’Uber Eats pour l’Europe de l’ouest et du sud, dans un communiqué. Nous avons à cœur de respecter l’identité du club de l’Olympique de Marseille et nous serons toujours à l’écoute des supporters. L’OM est un club passionné, historique et emblématique en France et notre volonté première est de lui rendre hommage et d’être plus qu’un sponsor. »

A part ça, au rayon sportif, Lucas Ocampos est bien arrivé du côté de Séville. Après 132 matchs joués sous le maillot phocéen, l’Argentin va s’engager avec les Sevillistas pour un contrat cinq ans. Le montant du transfert devrait être supérieur à 15 millions d'euros.