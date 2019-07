Ici à la lutte le 5 mai lors d'un OL-Losc, Léo Dubois et Youssouf Koné seront officiellement partenaires cette saison. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

L’OL est en train de boucler extrêmement vite son mercato estival. Les Lillois Thiago Mendes et Youssouf Koné viennent ainsi d’être officialisés ce mercredi par Jean-Michel Aulas.

Le président lyonnais se montre par ailleurs confiant concernant la prolongation d’Anthony Lopes et le premier contrat professionnel de Rayan Cherki (15 ans).

Autre grande curiosité : l’OL s’est « beaucoup rapproché » du défenseur central danois de la Sampdoria Joachim Andersen (23 ans).

Nous ne sommes que le 3 juillet et l'OL a déjà multiplié les annonces en vue de la prochaine saison. Le club lyonnais ne s’est en effet pas seulement illustré avec ses deux départs XXL pour 108 millions d’euros (plus 15 M€ de bonus potentiels) de Ferland Mendy (Real Madrid) et Tanguy Ndombele (Tottenham). Aux côtés de Juninho et Florian Maurice, Jean-Michel Aulas a officialisé et présenté ce mercredi le milieu brésilien du Losc Thiago Mendes. A 27 ans, celui-ci s’est engagé pour quatre saisons, avec un transfert de l’ordre de 22 millions d’euros (et 4,5 M€ de bonus).

Thiago Mendes s'engage avec l'Olympique Lyonnais !

Bem-vindo 🇧🇷 pic.twitter.com/Der5tZBnwU — Olympique Lyonnais (@OL) July 3, 2019

En fonction de l’activation ou non de ces bonus, l’ancien Lillois pourrait devenir l’arrivée la plus chère de l’histoire de l’OL, devant Lisandro Lopez (24 millions d’euros) en 2009. Ce renfort de taille, qui suit ceux du gardien Ciprian Tatarusanu (FC Nantes), du latéral Héritier Deyonge (PSV Eindhoven) et du milieu Jean Lucas (Flamengo), s’accompagne de la venue du latéral gauche malien Youssouf Koné.

La conférence de presse commence avec @JM_Aulas : "On est très heureux d’accueillir Thiago Mendes au club. Florian Maurice m'avait beaucoup parlé du joueur. L'opération est liée avec celle de Youssouf Koné qui doit passer sa visite médicale après la CAN. Thiago a signé 4 ans." pic.twitter.com/jJqVuQKHZ8 — Olympique Lyonnais (@OL) July 3, 2019

Vers une prolongation pour Lopes et un premier contrat pro pour Cherki

A 24 ans, cet autre joueur lillois, qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations, s’est engagé pour cinq ans avec l’OL, pour un montant de neuf millions d’euros (avec 25 % pour le Losc sur une éventuelle plus-value en cas de futur transfert). Sylvinho dispose donc du remplaçant de Ferland Mendy et il pourrait très vite accueillir la recrue tant attendue en défense centrale. « On s’est beaucoup rapprochés de Joachim Andersen », a ainsi confié Jean-Michel Aulas ce mercredi.

Barcelone-OL: «Il crée sans cesse des gestes»… Pourquoi Rayan Cherki est l’un des plus grands «surdoués» formés à Lyon https://t.co/L5UHRQEszT via @20minutesLyon pic.twitter.com/LdQhKE9hcP — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) April 2, 2019

Le prometteur défenseur de la Sampdoria (23 ans) a été ciblé par Florian Maurice pour former la charnière avec Jason Denayer. De même, JMA se veut confiant sur deux sujets majeurs en interne. « La discussion est longue mais on n’est plus très loin d’un accord avec Anthony Lopes », a indiqué le président lyonnais. « On est aussi très proche d’un accord avec Rayan Cherki », poursuit-il, au sujet de la principale pépite offensive (15 ans) du centre de formation. L’été commence décidément très tôt à l’OL cette saison.