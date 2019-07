Après avoir joué sous un cagnard pas possible, les joueuses ont dû courser des voleurs — Anna Gowthorpe/BPI/REX/SIPA

Imaginez le bazar : vous avez couru derrière un ballon pendant plus d’une heure et, une fois arrivé au vestiaire, vous devez repartir pour un tour à cause de voleurs de maillots. C’est peu ou prou ce qui est arrivé à Valenciennes aux joueuses de Pays-Bas-Italie, qui ont pris en chasse cinq voleurs de maillots tout propres en rentrant aux vestiaires après le coup de sifflet final de leur quart de finale de Coupe du monde.

[#FIFAWWC] Hier, lors du dernier match à #Valenciennes, vol des maillots des sélections 🇳🇱 et 🇮🇹 .

Les 5 auteurs s'enfuient bien que poursuivis par les joueuses qui contactent le 17.

➡️ Localisation et interpellation par les #policiers BAC.#CoupeDuMondeFeminine2019#CartonRouge pic.twitter.com/0y63voeoCg — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) June 30, 2019

Malgré leurs efforts, les joueuses ont échoué à attraper les malfrats mais ont eu la présence d’esprit de contacter rapidement la police, qui a fini par localiser les voleurs. Par contre, le petit tweet gênant avec le carton rouge, c’était pas vraiment nécessaire.