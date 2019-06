Italie - Pays-Bas / Coupe du monde féminine EN DIRECT.Le soleil cogne mais les filets ne tremblent pas à la mi-temps entre Italie et Pays-Bas. Suivez le match en direct avec nous

15h52: C'est la mi-temps à Valenciennes. Pas de but entre Italie et Pays-Bas dans un match qui a du mal à s'emballer. Le coupable s'appelle soleil, il fait 34 degrés et il a décidé de pourrir les organismes. On espère que l'intensité des rayons va baisser en deuxième mi-temps sinon, gare à l'épuisement