Najila Mendes de Souza, la Brésilienne qui accuse NEymar de viol, a raconté sa version des faits à la télévision, le 5 juin 2019. — Capture d'écran

Les péripéties s'enchaînent autour de Najila Trindade. La police civile de l'Etat de São Paulo a très peu apprécié des propos de l’accusatrice de Neymar à son encontre et a annoncé avoir déposé plainte contre elle pour calomnie, apprend-on de l’agence de presse espagnole EFE​, qui cite des sources internes. La plainte concerne des propos tenus par la jeune femme dans une interview à la télévision dans laquelle celle-ci remettait en cause la probité de la police qui n’avait relevé aucune empreinte suspecte sur les lieux du viol. « La police est-elle achetée ? Ou suis-je folle ? »

Cette procédure, avait été précédée d’un communiqué du syndicat des commissaires de l’État de São Paulo et l’association des chefs de police dénonçant des propos « qui salissent l’image de toute une institution. » C’est précisément la base de la plainte : « l’honneur de la police en tant qu’institution et celui des experts […] ont été souillés », déclare ainsi le rapport de police. La plainte ne remet aucunement en cause les accusations de Najila Trindade contre Neymar.