France - Corée du Sud / Coupe du monde féminine EN DIRECT. C'est le grand moment pour les Bleues, suivez le match d'ouverture avec nous

Ca y est, c'est l'heure. Cela fait des mois que Corinne Diacre et son équipe attendent ce 7 juin, et le voila. Il est venteux, il est pluvieux, mais il est magnifique pour cette génération des Bleues, qui va connaitre son mondial à domicile. Il le serait encore plus d'ailleurs si il y avait le titre au bout dans tout pile un mois, le 7 juillet prochain. Pour cela, commençons par le commencement: une victoire face à la Corée du Sud lors de ce match d'ouverture. Pour cela, il y aura près de 48.000 supporters dans un Parc des Princes plein à craquer. Si ça c'est pas le début d'un soutien populaire.

>> On se retrouve à partir de 20 heures pour suivre ce match