La billetterie réservée au grand public pour le match amical France-Bolivie prévu le dimanche 2 juin au stade de la Beaujoire est fermée sur le site de la Fédération française de football. Et pour cause : il n’y a plus une seule place à vendre. La rencontre se jouera à guichets fermés (près de 35.000 spectateurs). La billetterie pour le grand public avait ouvert jeudi à 14 heures. Ce vendredi, à 10 heures, il n’y avait déjà plus rien.

La FFF a été la cible de critiques ces dernières heures car son site, et plus particulièrement la page consacrée à la réservation des billets pour France Bolivie a semble-t-il eu quelques ratés… « 15.000 personnes ont tenté d’acheter des billets jeudi et le site a saturé », reconnaît-on à la FFF.

@FFF après une attente de 4h pour acheter les places France Bolivie à 99% je suis remise à 0% je suis dégouté d avoir pris mon mal en patience alors que nous avons 2 licenciés et qu il était impossible de se connecté 😕 le rêve de mon fils est en train de tombé en fumé — crochet (@crochet00122791) May 16, 2019

Bonjour @FFF, après 3 jours passé à essayer d'acheter des places pour France/Bolivie le 2 juin à Nantes tant que licenciée et 5h bloqué à 99% et moins de une minute d'attente, ça mériterait bien une compensation je trouve? Merci pour votre retour 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 — L.a.(e dans a).t.i.t.i.a🦖🦕 (@jumpy2930) May 16, 2019

Les Bleus de Didier Deschamps se déplaceront à la Beaujoire au lendemain de la finale de la Ligue des champions, pour un match amical qui vise à préparer les déplacements en Turquie le 8 juin et à Andorre le 11 juin dans le cadre de la phase qualificative pour l’Euro 2020.

Lors de leur dernière venue à Nantes, en mai 2016 (juste avant l’Euro en France), les Français avaient battu le Cameroun (3-2) en match amical. Matuidi, Giroud et Payet avaient inscrit les trois buts des tricolores.