Mauricio Pochettino est un homme heureux : le voilà pour la première fois de sa carrière d’entraîneur en finale de la Ligue des champions. L’entraîneur de Tottenham n’est pas dupe pour autant : il sait que la présence des Spurs en finale relève pour le moment d’une anomalie et qu’il en faudra bien plus pour que son équipe s’installe sur la durée au niveau qui est le sien cette année.

« Je ne suis pas prêt à entamer un nouveau chapitre sans plan, sans idée claire, sans transparence, sans vous dire ce qu’il nous reste à faire, et à dire à nos fans ce que nous allons faire, quel est notre objectif », a ainsi déclaré Pochettino, dont le contrat court encore quatre saisons. « Nous savons très bien que nous devons fonctionner d’une manière différente. Cela ne veut pas dire dépenser plus ou moins d’argent », a ajouté l’Argentin. Tottenham​, dont les finances ont été drainées par le nouveau stade de plus de 62.000 places, est devenu cet hiver le premier club de Premier League à n’avoir enregistré aucune recrue lors de deux mercatos de suite.

Un départ en cas… de victoire en finale de C1 ?

« Si nous pensons que si nous fonctionnons de la même manière que nous l’avons fait au cours des cinq dernières années, nous serons chaque saison en finale de la Ligue des champions, et nous serons chaque saison dans le top quatre et en compétition avec des projets comme à Liverpool, Manchester City ou Manchester United, je pense que nous sommes très naïfs. Si vous attendez de Tottenham la même chose qu’à Liverpool, Manchester City, Manchester United ou Chelsea, alors donnez-moi des outils différents pour travailler », a-t-il plaidé.

Pochettino a déclaré plus tôt cette semaine qu’il pourrait être tenté de quitter les Spurs s’ils remportaient la Ligue des champions cette saison. Tottenham affrontera Liverpool en finale à Madrid le 2 juin.