L’image est forte et lourde de sens. Elle en dit long sur le stress emmagasiné par un entraîneur sur un banc de touche de demi-finaliste de Ligue des champions. Au coup de sifflet final, alors que Lucas Moura venait d’envoyer Tottenham à Madrid, Mauricio Pochettino n’a pas pu se contenir. C’était plus fort que lui. Submergé par l’émotion, l’Argentin s’effondre en larmes sur la pelouse de la Cruyff Arena. De quoi foutre des frissons au plus insensible d’entre nous.

Sur le bord de la touche, Pochettino dégage un tel calme, une telle sérénité, une telle harmonie avec son staff avec qui il prend toutes les décisions, une force qu’il transmet à son équipe. Et puis la libération, le poids de la pression... Quelle image... pic.twitter.com/ufn15KVIJz — Bruno Constant (@Bruno_Constant) May 8, 2019

Devant les caméras et en conférence de presse, est apparu un autre Pochettino. Larmoyant, toujours, mais heureux et excité comme un enfant. En pleine interview devant les caméras d’RMC Sport, le coach des Spurs ne peut pas s’empêcher d’interpeller Hugo Lloris​ « le meilleur gardien du monde » pour le prendre par l’épaule.

🤩 Superbe séquence en direct sur RMC Sport au micro de @mohamedbouhafsi avec le vibrant hommage de Pochettino pour Lloris... avant l'arrivée surprise de Sissoko 👌#ChampionsZone #AJATOT pic.twitter.com/hOTF3HQj2G — RMC Sport Ligue des Champions (@RMCSportLDC) May 8, 2019

La Pochette n’avait pas fait preuve de plus de retenue face aux caméras de BT Sport juste avant, dithyrambe à l’appui : « j’ai encore du mal à parler. L’émotion est incroyable, merci le football. Mes joueurs sont des héros. L’an passé, j’avais dit à tout le monde qu’il n’y a que des héros dans ce groupe. Lucas est un super-héros. Il mérite son hat-trick. »