RUGBY Et les Irlandais ne sont même pas présents

Jérôme Garcès (au centre) a déjà officié lors des deux dernières Coupes du monde. — Patrick Khachfe/JMP/REX/Shutterstock/SIPA

Les Français premiers au sifflet. L’instance internationale de rugby a annoncé mardi la liste des arbitres qui officeront pendant la prochaine Coupe du monde au Japon à l’automne (du 20 septembre au 2 novembre). Quatre Français ont été retenus parmi les 12 arbitres principaux, ce qui fait de la France le pays le plus représenté.

Avec Jérôme Garcès, Romain Poite, Pascal Gaüzère et le novice Mathieu Raynal, la France aura le plus gros contingent au sifflet, devant l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre qui auront deux représentants chacun lors du Mondial.

Quatrième Coupe du monde pour Nigel Owens

Le Gallois Nigel Owens, souvent considéré comme le meilleur arbitre au monde, et le Sud-Africain Jaco Peyper complètent cette liste qui ne compte donc aucun Irlandais, Ecossais, Italien ou Argentin, les autres nations fortes du rugby.

Ces arbitres principaux, sélectionnés "au mérite" après visionnage des quatre dernières fenêtres internationales et qui comptent 457 tests cumulés, se verront répartir les 48 matchs du Mondial. Ils seront entourés de 7 assistants, dont un Français, Alex Ruiz, et de 4 arbitres vidéo.

Enfin une véritable chance de voir la France en finale…