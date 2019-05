Kevin Rolland — Rick Bowmer/AP/SIPA

Des nouvelles rassurantes de Kevin Rolland. Le skieur acrobatique français, médaillé de bronze aux JO de Sotchi en 2014 et médaillé d’argent aux Mondiaux de Park City en février a été opéré vendredi du bassin au CHU de Grenoble​ et est dans un « état stable et en progrès » après sa lourde chute ayant conduit à son hospitalisation mardi, a confirmé samedi l’hôpital.

Kevin Rolland avait été hospitalisé après être lourdement tombé lors d’une tentative de record du monde de quarter-pipe. Il avait alors été admis au CHU de Grenoble « dans un état grave ». L’établissement affirme par ailleurs qu'« un prochain point médical sera effectué dans les prochains jours.