Rarement match en retard d’un club déjà sacré n’aura été aussi attendu. Trois jours après avoir dilapidé deux buts d’avance en finale de la Coupe de France, le PSG retrouve les terrains l’esprit meurtri et les jambes lourdes. Les absents sont encore nombreux (Mbappé, Cavani, Verratti, Thiago Silva), et dans la tête des présents résonnent encore les critiques de Neymar, venu en zone mixte pour se payer la nouvelle génération parisienne infoutue de profiter de son incommensurable expérience. Si Tuchel ne semble pas menacé dans l’immédiat, il ne faudrait pas non plus que les cinq derniers matchs tournent à la fête de kermesse, sans quoi quelqu’un au Qatar va vraiment finir par fondre une durite et renvoyer tout le monde. Une visite à La Mosson n’est pas l’endroit idéal pour se relancer, même si la perspective d’une qualification européenne s’est éloignée pour les Héraultais après la victoire rennaise samedi​. En voilà d’autres qui peuvent en vouloir aux joueurs parisiens