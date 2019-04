Karim Benzema — GABRIEL BOUYS / AFP

On ignore si le destin des deux Français est lié, mais Kylian Mbappé​ et Karim Benzema ont annoncé à quelques heures d’intervalle qu’ils resteraient dans leur club respectif. Kyky, au PSG et donc Rim-K au Real Madrid selon une information du quotidien sportif espagnol Marca, qui lui prête la phrase suivante : « Je vais rester à Madrid, dans le meilleur club du monde. »

Heureux avec Zizou

Auteur d’un triplé dimanche contre l’Athletic Bilbao, Karim Benzema culmine à 21 buts en Liga. C’est peu comparé aux 33 de Messi, dont il est le dauphin, mais suffisant pour le placer en position de force avant le mercato estival, où Florentino Pérez devrait faire parler sa force de frapper pour renforcer son arsenal offensif. Pas de quoi inquiéter la Benz. « [L’arrivée d’un nouveau 9 ?] Ça dépend du club, mais ça m’est égal », s’est risqué le Français, avant de dire tout son amour pour Zizou, de retour sur le banc merengue. « Son retour signifie tellement… Tout le monde est heureux avec lui, et on a hâte d’être à la saison prochaine. »