Katelyn Ohashi, dont la performance en janvier lors d'une compétition universitaire avait fait un carton mondial, va prendre sa retraite fin avril 2019. — Ben Liebenberg/AP/SIPA

Elle avait retourné les Internets, comme on dit, avec une magnifique performance lors d’une compétition universitaire, en janvier dernier. L'Américaine Katelyn Ohashi, dont le passage lui avait valu la note parfaite de 10.0 et 31 millions de vues, va prendre sa retraite à la fin du mois. Alors qu’elle vient d’avoir 22 ans, Ohashi a confirmé qu’elle allait disputer le 28 avril ses derniers championnats nationaux. « J’arrête ! C’est la retraite », dit-elle dans un reportage diffusé dans l’émission Tout le sport, jeudi.

Pour le plaisir, et pour ceux qui avaient raté ça en janvier, on vous remet la vidéo de sa désormais fameuse floor routine (toujours à regarder avec le son). Et puis si vous voulez en savoir plus sur cette sacrée gymnaste, la tribune dans laquelle elle raconte son histoire pas comme les autres est toujours disponible sur ici.