HOCKEY SUR GLACE La pépite de 19 ans du hockey français Alexandre Texier vient de signer mardi les deux premiers buts en play-offs de sa carrière NHL démarrée 11 jours plus tôt

Alexandre Texier célèbre le premier doublé de sa jeune carrière en NHL mardi soir face à Tampa Bay (7-3). Kirk Irwin/Getty Images — AFP

Arrivé en mars sur la pointe des pieds à Cleveland, dans la deuxième division de hockey nord-américain, où il était « testé » par sa franchise de Columbus, Alexandre Texier est devenu un mois plus tard l’une des plus folles sensations de l’histoire de la NHL. Le Grenoblois de 19 ans vient en effet de signer un doublé mardi lors du 4e match du premier tour des play-offs entre les Blue Jackets et Tampa Bay (7-3). Le prodige a donc grandement contribué à la qualification surprise de son équipe, avec un sweep (victoire sèche 4-0 sur la série) à la clé, contre le leader de la saison régulière de NHL.

L’international tricolore, formé chez les Brûleurs de Loups de Grenoble, a notamment ouvert le score avec une sublime frappe lointaine avant de faire parler sa vitesse pour enfoncer Tampa Bay en fin de rencontre. Porté par son si prometteur attaquant, Columbus vient du même coup de remporter la première série de play-offs de toute son histoire.

Qui est Alexandre Texier, le prodige grenoblois découvrant la NHL à 19 ans? https://t.co/FOq4DEUrPO — 20 Minutes (@20Minutes) April 9, 2019

Dis donc Alexandre Texier c’est pas très FFL ce début de carrière. Les vrais valeurs se perdent. #BlueJackets — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) April 17, 2019

C’est dire la place que prend déjà Alexandre Texier dans sa franchise, qui va affronter au prochain tour le vainqueur de la confrontation entre Boston et Toronto. Même le célèbre compte Twitter « Fédé de la lose » vient de se pencher sur son cas.