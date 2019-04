Paris-Roubaix EN DIRECT. C'est l'Enfer du Nooooord... Suivez la course aux pavés en live avec nous

115km de l'arrivée: Mes collègues me posaient la question ce matin (et je vous invite à en faire de même d'ailleurs), mais nous les Français on est nuls sur Paris-Roubaix, non?

Ben... Un peu ouais. Pas de vainqueur français depuis Fred Guesdon, en 1997. Et peu de chance d'en avoir un même cette année. A vrai dire, un top 10 serait déjà bien... Notre meilleure chance, Arnaud Démare, déjà auteur de top10 sur cette course. On peut aussi espérer un exploit de Sénéchal, Laporte, Petit ou Gaudin. Mais bon...