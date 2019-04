Le meneur français de Charlotte Tony Parker a reconnu jeudi qu'il s'interrogeait à 36 ans sur la suite à donner à sa carrière: «C'est du 50/50» pour qu'il continue à jouer avec les Hornets, a-t-il expliqué. «Je ne veux pas jouer dans une équipe en reconstruction. Je veux jouer dans une équipe qui se bat au moins pour participer aux play-offs», a-t-il expliqué, au lendemain du dernier match de la saison régulière.

