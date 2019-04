Le stade Paul-Lignon de Rodez avait accueilli 4.300 spectateurs le 29 mars contre Concarneau. — C. Méravilles Photographie / RAF

La victoire de Laval contre Le Mans (3-1), samedi, a privé le Rodez Aveyron Football (RAF) d’une montée en Ligue 2 dès le week-end dernier. Au final, ce n’est pas plus mal pour le leader du National, lorsqu’on constate l’engouement suscité par la venue de Boulogne-sur-Mer, jeudi soir.

En cas de succès sur les Nordistes, les joueurs de Laurent Peyrelade valideraient pour de bon, et à la maison, une accession qui ne fait plus de doute : Laval, troisième et actuel barragiste, pointe à 14 longueurs, alors qu’il ne reste que cinq journées à disputer.

Les résultats et le classement à l’issue de cette 29e journée du championnat #NationalFFF pic.twitter.com/Bw7UqWMTpr — Championnat National (@Ch_National) April 6, 2019

« Au niveau du championnat, on n’a pas vu ça depuis au moins 15 ans, indique-t-on du côté du club. Depuis mardi, les 4.400 places assises sont toutes vendues. On a donc proposé 1.000 billets debout, en pesage, dont la moitié sur le web. 200 sont parties. » Si l’engouement persiste dans la préfecture de l'Aveyron, le RAF mettrait encore en vente 1.100 places debout. « Il y a des risques que l’on n’ouvre pas les guichets avant le match. »

Vers un match à guichets fermés

Avant les travaux programmés cet été, le stade Paul-Lignon peut en théorie accueillir 7.400 spectateurs. Mais les buvettes mobiles font perdre de la capacité au niveau des pesages. Ce sont donc quelque 6.500 supporters ruthénois qui sont attendus jeudi soir pour espérer fêter le retour dans une deuxième division quittée voici 26 ans. Toutes compétitions confondues, c’est du jamais vu depuis dix ans et l'exploit contre le PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France (3-1 après prolongations).