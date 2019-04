Le Stade Rennais est vraiment la hype de la saison. Après avoir définitivement balancé son costard de loser dans le caniveau grâce à un parcours historique en Ligue Europa, le Stade Rennais vient de se voir offrir un petit coup de projo' en NBA. Dans la nuit de mardi à mercredi en effet, le pivot des New Orleans Cheick Diallo a déboulé au Smoothie King Center avec le maillot breton sur le dos qu’il avait reçu en cadeau de son ami et compatriote malien Hamari Traoré.

Checking in with @cheick_diallo13 🙌 #doitBIG #Pelicans vs Warriors on @FOXSportsNOLA 7 pm CT pic.twitter.com/NIwplFoGLO