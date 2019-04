Ligue 1 EN DIRECT. L'OM va-t-il enfin s'imposer à Bordeaux? Suivez le match en live

Ca fait fonc 42 ans. Quarante deux fois que l'OM se déplace à Bordeaux sans ramener une victoire. L'une des plus vieilles rivalités de France n'en est plus vraiment une sportivement, mais il reste toujours ce petit record qui dure, qui dure. Le problème, là, c'est que l'OM n'a plus vraiment le droit de perdre dans l'optique de la Ligue des champions. Le podium s'éloigne à chaque journée et désormais, il va falloir aller chercher les points là où ils sont. Oui, même sur le terrain d'une équipe où tu n'as pas gagné depuis 42 ans.

>> On se retrouve à partir de 20h30 pour suivre ce premier match d'une nouvelle journée de Ligue 1...