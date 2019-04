Mesdames et messieurs, Gregg Popovich dans ses œuvres. Le célèbre coach a réalisé la prouesse de se faire expulser en 63 secondes chrono du match, ou plutôt non-match, opposant ses Spurs à Denver (défaite 113-85). Le Pop a commis deux fautes techniques coup sur coup - il a bien gueulé comme il faut sur le pauvre arbitre - et ainsi scellé son sort.

They ejected Pop 63 seconds into the game 😂 pic.twitter.com/mdCaTEYdBb