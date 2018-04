La femme de Gregg Popovich est décédée, la NBA apporte son soutien au coach des Spurs

Gregg Popovich a perdu sa femme, avec qui il était marié depuis 40 ans — Mcafee/CSM/Shutterstock/SIPA

Gregg Popovich, l’emblématique coach des Spurs, est en deuil. Sa femme Erin est décédée des suites d’une maladie à l’âge de 67 ans. Cela faisait 40 ans qu’ils étaient mariés. « Nous pleurons la mort d’Erin », a déclaré le manager général de la franchise de San Antonio, R.C.Buford, dans des propos relayés par ESPN. Les Spurs ont également exigé que soit respectée la vie privée du coach, dont on ne sait pas encore s’il sera présent avec l’équipe à l’occasion du match 3 du premier tour des playoffs contre les Warriors.

Kevin Durant et LeBron James soutiennent « Pop »

Kevin Durant, quoique dans le camp adverse, a tenu à apporter son soutien à Popovich. « Je veux juste que Pop sache que toute la famille de la NBA le soutient », a réagi l’ailier de Golden State. « C’est plus grand que le jeu. C’est plus grand que gagner et perdre. Il s’agit de la fraternité que nous avons construite en tant que joueurs de NBA et de toute la famille NBA. Je me sens si triste pour Pop et sa famille. »

Très ému, LeBron James, proche de Popovich, a également réagi à la triste nouvelle au micro de la chaîne TNT. « Je suis un grand fan de Pop. J’aime Pop. C’est une telle tragédie. Toutes mes condoléances vont à Pop et à sa famille. C’est une nouvelle dévastatrice. La famille NBA… Nous restons tous ensemble, nous affrontons tous les soirs. Mais un tel événement met tout cela au second plan. »